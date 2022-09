New York, 22 set. (Adnkronos) - E' in corso l'incontro tra il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il premier Mario Draghi, al Palazzo di Vetro dell'Onu. Subito dopo, il presidente del Consiglio raggiungerà il Museo delle Scienze naturali, a Central Park, per prendere parte al ricevimento organizzato dalla Presidenza Usa per i Capi di Stato e di governo che hanno preso parte ai lavori dell'Unga.