Palermo, 24 ago. (Adnkronos) - Dal 10 al 22 ottobre allo Sperone di Palermo interverranno le artiste argentine Medianeras e l’opera sarà inaugurata sabato 22 ottobre attraverso la Visual Art Experience curata da Odd Agency e la performance di alcuni artisti della scena musicale. Nel corso della settimana l’ Associazione Italiana Professionisti del Verde bonificherà l’aiuola antistante il muro oggetto dell’intervento e si occuperà della messa a dimora di uno o più alberi. Saranno realizzati anche due workshop, gratuiti e rivolti ad alcuni studenti e famiglie dell’ Istituto Sperone Pertini - a cura rispettivamente di Massimo Sirelli e Demetrio Di Grado, e incentrati sui valori fondativi di Sperone167, come la cura delle relazioni e dei luoghi anche tramite l’educazione al riuso. Altri momenti imperdibili saranno dei tour tra il quartiere, il Drum Circle a cura della Bottega delle Percussioni e la presentazione del libro “Street Art In Italia” le cui autrici Travel On Art fanno parte dell’alleanza creativa. Il programma completo sarà ufficializzato a breve, ma quello di Ottobre si anticipa come un momento importante che scriverà un’altra bella pagina della storia dello Sperone.

“Un quartiere che si percepisce comunità, un quartiere che si sente città. Questo è il nostro sogno! Prendersi cura dei Luoghi per continuare a curare il nostro cuore. La pittura è un pretesto, la bellezza il nostro obiettivo” - dichiara il pittore Igor Scalisi Palminteri - mentre Josh Rizzuto del Circ’Opificio aggiunge “Crediamo che un ambiente stimolante contribuisca alla cura di una comunità. Sperone 167 può essere un antidoto contro ogni negazione e potenziale inespresso.