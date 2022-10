Palermo, 27 ott. (Adnkronos) - Davanti studio medico Cardioneuroask, di via Principe di Villafranca di Palermo, si sono presentate oltre 60 booklovers, contente di partecipare alla condivisione di pagine, confidenze e di una buona tazza di tea. Non tutte, purtroppo, hanno potuto partecipare all’evento per ragioni di spazio e "con grande rammarico delle organizzatrici". L’idea è nata su input della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che mesi fa ha proposto alla giornalista Maristella Panepinto, di creare un Club del libro alla maniera londinese a Palermo. L’idea è stata colta al volo dalle dottoresse di Cardioneuroask ed ecco il primo evento, che è stato dedicato alle pagine di Paolo Coelho e al suo “Veronica decide di morire”. Un vivace dibattito, che ha toccato anche le corde del cuore e che ha commosso le presenti, perché, così come ha suggerito la scrittrice Agnello Hornby: “Il club diventa momento di confronto e di conforto”.

“Siamo partite con tante entusiasmo, dice la dottoressa Sabrina Spoto, cardiologa del team Cardioneuroask. Non ci aspettavamo una tale affluenza, ma nei limiti delle dimensioni del nostro studio, che non è ovviamente una sala conferenza, abbiamo ospitato quante più lettrici possibili. Oggi riceviamo tantissime telefonate di prenotazione, ma ci teniamo a precisare che i prossimi incontri si svolgeranno altrove e che terremo aggiornate le lettrici. Siamo comunque felici di questo riscontro, che fa ben sperare sullo spirito di ripresa post emergenza Covid”, dicono le organizzatrici.

“Riunitevi in cinque o in sei e fate a Palermo un book club alla londinese, così ci aveva detto Simonetta Agnello Hornby. A Palermo quel ‘in cinque o in sei’ si è trasformato, complice il passaparola, i social e gli articoli stampa, in una folla di appassionate di libri, oltre ogni aspettativa. Ci è dispiaciuto aver dovuto contenere le presenze, ma proveremo la prossima volta a organizzarci in modo da non scontentare nessuno. Intanto abbiamo creato un gruppo fb ‘Club del libro alla londinese a Palermo’ dove è possibile iscriversi e ricevere tutte le informazioni. Giusto un paio di giorni di tempo per organizzarci, vista la grande mole di richieste, e daremo tutte le info sui prossimi appuntamenti. Il grande interesse verso questa iniziativa fa comprendere la voglia di aggregazione, di scambio di idee e di condivisione e la passione per la lettura”. A fine incontro è stato scelto a sorteggio il titolo per il prossimo appuntamento del club. A novembre altri due incontri: la presentazione del libro “Le mille” a cura di Ester Rizzo e un incontro di lettura e conversazione.