Spalato, 27 ago. - (Adnkronos) - Una vittoria ampia, nitida e senza sprecare troppe energie fisiche e psicologiche. I campionati europei di Spalato iniziano in scioltezza per il Setterosa, che nella partita d'esordio per il girone B, domina 26-1 (6-1, 8-0, 4-0, 8-0) la Slovacchia. Match senza storia per l'Italia, avanti 14-1 a metà gara, che manda a segno dieci giocatrici di movimento (a secco solo la debuttante Di Claudio), con cinquine di Palmieri, triplette di Avegno, Giustini, Bianconi e Marletta, doppiette di Picozzi, Bettini e Cocchiere e un gol di Tabani. La nazionale di Carlo Silipo, quarta ai Mondiali di Budapest, tornerà in acqua domenica 28 agosto, alle 20.30 contro la Spagna, che ha a sua volta travolto 32-3 la Serbia, in un match determinante per chiudere in testa il raggruppamento ed avere un quarto di finale più agevole.