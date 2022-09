Spalato, 8 set. - (Adnkronos) - La Nazionale italiana si pallanuoto perde in semifinale ai campionati europei di pallanuoto in corso di svolgimento a Spalato. Il Settebello del ct Sandro Campagna perde 11-10 contro i padroni di casa della Croazia. Ora gli azzurri giocheranno per il bronzo contro la Spagna. La Croazia sfiderà l'Ungheria per il titolo continentale.