Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Svelata la prima Nazione che ospiterà uno dei tre Tornei di Qualificazione Olimpica di pallavolo per Parigi 2024: si tratta del Giappone. Lo ha annunciato la Fédération Internationale de Volleyball (Fivb), ricordando che gli eventi di qualificazione Road To Paris si svolgeranno tra settembre ed ottobre del prossimo anno.

Il Giappone ospiterà il torneo di qualificazione femminile dal 16 al 24 settembre 2023 e poi quello maschile dal 30 settembre all'8 ottobre. In queste stesse date si svolgeranno anche gli altri due tornei di qualificazione per Parigi 2024, le cui sedi verranno annunciate prossimamente. Il 19 dicembre 2022 verranno invece definiti i tre gironi, composti tramite un sistema a serpentina coinvolgendo le migliori 24 squadre del Ranking Mondiale aggiornato al termine delle rassegne iridate 2022.

L'Italia sarà presente sia al femminile che al maschile e attende di scoprire le proprie avversarie. Gli uomini di Ferdinando De Giorgi, campioni d'Europa e del mondo in carica, si trovano al secondo posto del Ranking Mondiale, alle spalle della Polonia e davanti ai campioni olimpici della Francia. Secondo posto nel Ranking Mondiale anche per le azzurre di Davide Mazzanti, vincitrici dell'Europeo e della Volley Nations League e bronzo iridato in carica, dietro alle bicampionesse del mondo della Serbia e davanti al Brasile.

I tornei di qualificazione rappresentano la prima tappa verso Parigi 2024 e mettono in palio 6 carte olimpiche. Le migliori 24 squadre del Ranking Mondiale verranno suddivise in tre gironi da otto formazioni ciascuno: solo le migliori due di ciascun raggruppamento conquisteranno il biglietto per Parigi 2024, dove saranno al via 12 nazionali maschili e altrettanti femminili.

La Francia, in quanto Paese ospitante, ha già assicurato il posto ai Giochi sia tra le donne che tra gli uomini e dunque non prenderà parte ai Preolimpici. Le restanti 5 carte per genere verranno assegnate alle cinque migliori squadre, non ancora qualificate, del Ranking Mondiale FIVB aggiornato al termine della fase preliminare della Volleyball Nations League 2024. Per garantire la rappresentanza continentale, le squadre verranno selezionate dando la precedenza alle Nazionali di continenti che non hanno già qualificato delle squadre.