Apeldoorn, 11 ott. - (Adnkronos) - La nazionale azzurra di pallavolo femminile vola in semifinale ai campionato del mondo. Ad Apeldoorn le campionesse d'Europa in carica superano 3-1 la Cina con punteggi parziali di 25-16, 25-22, 13-25, 25-17. Le ragazze del ct Davide Mazzanti affronteranno in semifinale la vincente del match tra Brasile e Giappone che si giocherà alle 20.