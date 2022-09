Lubiana, 3 set. - (Adnkronos) - L'Italia raggiunge i quarti di finale ai campionati del mondo di pallavolo maschile in corso di svolgimento in Polonia e Slovenia. A Lubiana gli azzurri del ct De Giorgi sconfiggono 3-1 Cuba con punteggi parziali di 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. L'Italia tornerà in campo mercoledì prossimo, sempre a Lubiana, contro la vincente di Francia-Giappone.