Danzica, 9 lug. - (Adnkronos) - Un’Italia divertente e convincente prosegue il suo cammino in Volleyball Nations League macinando vittorie, punti ma soprattutto entusiasmo nel percorso di crescita tante volte sottolineato dal tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi.

In attesa di conoscere l’avversaria degli azzurri nei Quarti di Finale, con Giannelli e compagni che scenderanno in campo mercoledì 20 luglio alle 21.00 all’Unipol Arena di Bologna, prosegue la prevendita dei tagliandi per assistere alle gare delle Finals di VNL su Ticket One all’indirizzo https://www.ticketone.it/artist/volleyball-nations-league/.

Le vittorie di questa settimana (9 in totale fino ad oggi che hanno fruttato 28 punti in classifica), con Bulgaria, Iran e Serbia hanno mostrato il carattere di questa squadra capace di ribaltare situazioni non facili portando a casa l’intera posta in palio. Vittorie che hanno permesso all’Italia di portarsi in prima posizione nella classifica provvisoria, in attesa delle prossime gare, importanti soprattutto in chiave accesso alle Finals.

E’ bagarre infatti nelle ultime posizioni utili per la conquista del pass per i Quarti di Finale e tra le squadre in corsa c’è proprio l’Olanda, avversaria degli azzurri di domani, impegno analizzato dal libero azzurro Fabio Balaso: “Possiamo dire che il bilancio fino ad oggi è abbastanza positivo, volevamo posizionarci nel miglior modo in classifica per arrivare bene alle Finals. E' stata una settimana importante, abbiamo fatto passi in avanti anche sotto il punto di vista del gioco migliorando alcune cose che la scorsa settimana non erano andate benissimo. Ci prepariamo alla gara con l'Olanda, molto importante, per arrivare al massimo a Bologna e proseguire il nostro percorso di crescita contro una squadra in lotta per l'accesso ai Quarti”.

Balaso prosegue poi raccontando il gruppo, nella nuova stagione azzurra post europeo: “Ho ritrovato un gruppo con nuovo innesti, cosa molto importante, ma un gruppo compatto e unito dentro e fuori dal campo. Questo è un gruppo unito anche se con ingressi e uscite settimana dopo settimana”.

Balaso conclude con un pensiero a cosa rappresenta “Noi..Italia”, motto ideato proprio dal libero veneto: “Noi è la parola che raggruppa tutti noi come gruppo ma anche tutti i tifosi che ci seguono da casa. A Bologna saranno Finals importanti, giochiamo in casa e sarà sicuramente bellissimo. Daremo il massimo e invito tutti a venire a seguirci. Personalmente posso dire che voglio continuare a sognare, spero in grande per quest'estate”.

Il lavoro di questa nazionale prosegue ininterrottamente in un percorso che ha come primo obiettivo la crescita in un ciclo tutto nuovo sotto la guida del tecnico salentino Ferdinando De Giorgi e del suo staff come raccontato dal vice De Giorgi Massimo Caponeri: “E' stata una settimana molto positiva sia per i risultati ma soprattutto per la crescita che ha avuto questa squadra in questa week di VNL. Abbiamo incontrato squadre che in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati molto bravi nel rimanere attaccati sempre al set e ribaltarli nei momenti decisivi. Siamo molto attenti a questo aspetto, vogliamo che questo sia il marchio di fabbrica di questa nazionale, restare attaccati e sfruttare ogni minima occasione per uscire dai momenti di difficoltà e spuntarla. Domani affronteremo l'Olanda, non sarà una partita facile come non lo sono mai quando incontri squadre in queste manifestazioni. Loro si stanno giocando l'accesso alle Finals, punteranno su queste ultime gare, cercheranno di far punti sicuramente ma noi l'affronteremo con la consapevolezza di questo percorso che stiamo facendo e questa fase di costruzione che stiamo portando avanti”.

Lo staff di De Giorgi è composto in questa week dal secondo allenatore Massimo Caponeri, dal Preparatore e Allenatore Nicola Giolito, dal Medico Piero Benelli, dal Fisioterapista Sebastiano Cencini, dal Pedagogista Giuliano Bergamaschi, dallo scoutman Ivan Contrario, dal Dirigente Accompagnatore Vittorio Sacripanti e dal Team Manager Giacomo Giretto. L’Italia scenderà in campo domani alle 17.00 alla Ergo Arena di Danzica contro l’Olanda per l’ultimo impegno della week 3 e dell’intera fase preliminare