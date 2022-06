Brasilia, 15 giu. - (Adnkronos) - Dopo le due vittorie e le due sconfitte nella tappa di Ankara, l’Italia parte bene nella seconda fase della Volley Nations League a Brasilia: con i parziali di 21-25, 25-14, 25-15, 25-20, le azzurre battono in rimonta la Serbia in quello che è stato un remake dell’ultima finale dell’Europeo vinto dalle ragazze di Mazzanti. Ottima la prova di Paola Egonu, richiamata insieme ad altre big proprio per questa fase brasiliana della VNL. Per lei, top scorer del match, 23 punti. Da segnalare però anche le prestazioni di Alice Degradi e Caterina Bosetti. Adesso le azzurre troneranno in campo giovedì 16 giugno contro la Repubblica Dominicana alle 23. Match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.