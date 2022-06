Ankara, 3 giu. - (Adnkronos) - L'Italia conquista senza grosse difficoltà la seconda vittoria in questa Nations League. Ad Ankara le azzurre di Mazzanti danno seguito alla vittoria sul Belgio e mettono al tappeto l'Olanda con un netto 3-0, con i parziali di 25-19, 25-15, 25-15. Prestazione convincente da parte di tutte le interpreti di Mazzanti, agevolate proprio dalla capacità di saper variare senza cambiare il rendimento. Per l’Italia il prossimo appuntamento è sabato 4 giugno contro la Cina. Il match sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su Now.