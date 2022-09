Cirrà del Vaticano, 4 set. (Adnkronos) - Il Papa rivolge il suo "deferente pensiero" al Capo dello Stato Sergio Mattarella all’Angelus in piazza San Pietro al termine della celebrazione per la beatificazione di papa Luciani.

"Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti provenienti da diversi Paesi. Saluto le delegazioni ufficiali venute per rendere omaggio al nuovo Beato , il mio deferente pensiero va al presidente della Repubblica italiana e al primo ministro del Principato di Monaco", dice Bergoglio.