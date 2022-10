Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Un nuovo percorso formativo a supporto dei Comuni nei processi di programmazione e gestione di iniziative di partenariato pubblico-privato: è l’iniziativa lanciata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza Consiglio dei ministri, presieduto da Marco Leonardi, e dall’Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), che partirà mercoledì 12 ottobre.

L’azione si rivolge principalmente a dirigenti e funzionari di amministrazioni pubbliche coinvolti nei processi decisionali e gestionali degli investimenti, con particolare riferimento al partenariato pubblico privato per la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e i beni culturali. Il percorso formativo mira a raggiungere i seguenti obiettivi: trasferire conoscenze, in ottica di potenziamento delle competenze, in materia di partenariato pubblico-privato; supportare lo sviluppo e il consolidamento delle competenze manageriali, economico-finanziarie e giuridico-legali delle professionalità comunali interessate; con riguardo ad alcuni specifici investimenti finanziati dal PNRR, promuovere buone prassi nell’utilizzo dello strumento giuridico partenariato pubblico-privato per i progetti di rigenerazione urbana, di efficientamento energetico e quelli inerenti i beni culturali.

L’iniziativa prevede due percorsi didattici. Il primo, rivolto alla generalità dei destinatari, riguarderà il trasferimento di conoscenze di base ed è articolato in tre giornate formative on line programmate per il 12-13-14 ottobre 2022 sulla piattaforma didattica della Scuola dei comuni Ifel. Il secondo è organizzato in sessioni specialistiche on line dedicate ai soggetti beneficiari delle misure PNRR: Pinqua, rigenerazione urbana, creazione di comunità energetiche e Piano Borghi. Le sessioni specialistiche saranno organizzate, tra ottobre e novembre, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali competenti, responsabili delle misure PNRR in questione (MIMS, Ministero Interno, MiC, Commissario sisma).