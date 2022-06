Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Verso Parma. Il candidato di Fratelli d’Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Lega-Forza Italia, Vignali, ha patteggiato due anni per peculato e corruzione. Solo in Italia. Noi sosteniamo Dario Costi. Architetto e urbanista. Fate voi...". Così Carlo Calenda su twitter postando la foto incriminata di Priamo Bocchi di Fdi, episodio che risale a novembre 2020.