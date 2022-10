Milano, 20 ott.(Adnkronos) - Quattro persone sono state arrestate perché ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di lesioni aggravate, in seguito a una aggressione commessa lo scorso 10 giugno, a Voghera, in provincia di Pavia. Si tratta 4 soggetti, un 31enne e un 36enne italiani e un 37enne e un 30enne tunisini, tutti pregiudicati e domiciliati nel comune di Voghera, arrestati dai carabinieri della locale compagnia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Pavia su richiesta della locale procura.

I quattro, lo scorso 10 giugno, avevano aggredito due cittadini di origine sudamericana nei pressi del castello Visconteo, nel pieno centro della città iriense. Una delle due vittime era stata colpita sotto il braccio con un coccio di bottiglia, mentre l'altra era stata ripetutamente colpita al volto con calci e pugni. Il primo, dopo le cure prestate in ospedale, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi, il secondo con 20 giorni.

Sul posto era intervenuto il personale del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Voghera che, dopo i primi accertamenti e acquisite le testimonianze, era riuscito a identificare i responsabili dell'aggressione, originata da una discussione per futili motivi. I quattro indagati sono stati posti agli arresti domiciliari.