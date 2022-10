Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Nardella non ha fatto nomi e cognomi parlando degli 'avvoltoi che teorizzano la morte del Pd'. Il riferimento è generico a chiunque, dentro e fuori il partito, tenga questa posizione. La ricostruzione giornalistica secondo cui Nardella si riferisse espressamente a Renzi è arbitraria e fantasiosa". Così l'ufficio stampa del sindaco di Firenze, Dario Nardella.

"Il sindaco Nardella, nel suo intervento alla direzione del Pd ha detto: 'Noi non abbiamo bisogno di curatori fallimentari o avvoltoi, abbiamo bisogno di sognatori e di persone generose' rivolgendosi a chi ha teorizzato in questi giorni che il 'Pd è morto', il 'Pd non serve più a niente', il 'Pd non ha motivo di esistere'".