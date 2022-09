Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Nessuna conferma, ovviamente, ma la voce cresce a dismisura nelle ultime ore". E la voce, secondo Carlo Tarallo su La Verità, sarebbe quella che vede il presidente della regione Campania "pronto a candidarsi" alla segreteria nazionale del Pd. "C’è un vuoto da riempire” dice un esponente di peso dell’entourage di De Luca al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro.

Su Facebook De Luca scrive: "E’ in gioco, ormai il carattere di forza nazionale del Pd. Il Sud è scomparso dal suo orizzonte da anni e anni. E in queste condizioni, si rischia di diventare un partito meno che regionale, condannato all’ininfluenza. Ho apprezzato la grande dignità personale e politica espressa da Letta. Bene un congresso rapido, e quanto più aperto alla partecipazione popolare, e non autoreferenziale”.