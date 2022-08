Roma, 12 ago (Adnkronos) - È convocata per domani, sabato 13 agosto, alle 9.30 nella sede di via Sant’Andrea delle Fratte la Direzione nazionale del Pd. All'ordine del giorno l’approvazione del programma per le elezioni politiche 2022. La relazione e la replica del segretario Enrico Letta saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. Lo rende noto il Pd.