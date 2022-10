Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Si riunirà domani, giovedì 27 ottobre, alle 11 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16 a Roma, la Segreteria del Partito Democratico. Si legge in una nota del Pd.

Venerdì 28, nel centenario della marcia su Roma, alle ore 9 il segretario Enrico Letta, con una delegazione del Partito democratico, si recherà, presso Lungotevere Arnaldo da Brescia, al monumento che ricorda Giacomo Matteotti per deporre una corona di fiori.

Successivamente, dalle ore 10, presso la Sala Sassoli della sede del Nazareno, si svolgerà la Direzione nazionale. All'ordine del giorno l'attività politica e parlamentare e il percorso congressuale. La relazione e la replica del segretario Enrico Letta saranno trasmesse in diretta sui canali Facebook e Youtube del Pd.