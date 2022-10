Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La direzione Pd di giovedì dopo la cocente sconfitta elettorale sarà importantissima, per i tempi del congresso e per le analisi che ne scaturiranno. I dem devono decidere se essere quelli del Lingotto, con i riformisti ancora protagonisti, o viceversa se ci sarà la volontà, annunciata da alcuni, di marginalizzarli, una volta per tutte”. Così l’ex senatore Pd, Andrea Marcucci.