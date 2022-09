Roma, 30 set (Adnkronos) - "Dal 19% al 19% (con 800mila voti in meno). Dal 34% al 33% di donne parlamentari. 2 micro scissioni, 2 micro riunificazioni. Qualche ministero (con predilezione per la cultura). 5 anni buttati. Prima di chi comanda vogliamo chiederci come non sprecare i prossimi 5?". Lo scrive su Twitter Tommaso Nannicini, senatore uscente del Pd.