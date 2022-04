Roma, 27 apr (Adnkronos) - “Il metodo Agorà per rilanciare la partecipazione democratica” è l’agorà che il Circolo PD di Gallarate (via E. Ferrario 11) ha organizzato dalle 21 di oggi, mercoledì 27 aprile, sull’uso della democrazia partecipativa a livello locale. Interverranno, tra gli altri, Augusto Airoldi, Sindaco di Saronno, Giovanni Cobo, Segretario provinciale del PD di Varese e Luca Gaffuri, coordinatore delle Agorà del PD Lombardia.

Giovedì 28 aprile alle 18 due agorà online sui temi europei. “Un nuovo patto di sostenibilità, il ruolo dei criteri BES”, con il capodelegazione degli eurodeputati PD Brando Benifei, su come inserire all'interno del nuovo patto di stabilità e sostenibilità europeo l'indice del Benessere equo e solidale.

“Agorà Europa” invece si occuperà di come gli enti locali possono raccordarsi con le istituzioni comunitarie. Con la moderazione di Beatrice Covassi, diplomatica UE e fondatrice di “Io Parlo Europeo”, interverranno tra gli altri, i sindaci di Bergamo e Norcia, Giorgio Gori e Nicola Alemanno, Andrea Biondi, Direttore Centro Diritto europeo, King’s College Londra, Monica Frassoni, Presidente European Center for Electoral support e componente dell’Osservatorio degli Indipendenti delle Agorà, Augusto Gregori, Presidente PD Lazio, Lia Quartapelle, resp. Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo nella segreteria PD.

(Adnkronos) - Giovedì 29 dalle 10 agorà ibrida, presso l’Arena Troisi di Bellizzi (Salerno) e online, “La diversità resta una risorsa. Lavoro, forza inclusiva di civiltà” con, tra gli altri, il vicecapogruppo PD alla Camera, Piero De Luca, Matteo Mauri, deputato e responsabile Cittadinanza e Immigrazione PD, Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e coordinatore dell’Assemblea dei Sindaci PD, il coordinatore delle Agorà democratiche Nicola Oddati, diversi mediatori culturali.

Dalle 17 appuntamento a Campobasso, allo Spazio Sfuso, e online, per “Donne e lavoro. Dal bando sull’imprenditoria femminile alle politiche per favorire le condizioni di lavoro delle donne in Molise”. Con Micaela Fanelli, capogruppo PD consiglio regionale, Maria Ludovica Agrò del Comitato Scientifico “Stati Generali delle donne”, Paola Moscardino, Comitato Imprenditoria Femminile Molise, Patrizia Manzo, consigliera regionale M5S, Sabrina Lallitto, sindaca Casacalenda. Concluderà l’agorà Cecilia D’Elia.

Infine, quattro agorà sabato 30 aprile. Dalle 15 a Firenze “La scuola oltre la pandemia” presso l’Impact Hub, (Via Panciatichi 1). Dopo i saluti del Sindaco, Dario Nardella, e del segretario del PD fiorentino Andrea Ceccarelli sono previsti cinque tavoli tematici con gli interventi, tra gli altri, della giornalista Maria Lella, dello psicoanalista Massimo Recalcati, della deputata Rosa Maria De Giorgi e della responsabile scuola e università della segreteria PD, Manuela Ghizzoni.

(Adnkronos) - Alle 15:30 “Il contributo delle città nella transizione ecologica. La sfida delle aree metropolitane” con Michela Palestra, Vicesindaca della Città metropolitana di Milano. Appuntamento al Salone Mattetti (Va 1° Maggio 5, Cinisello Balsamo) e online.

Alle 17 al Palazzo della Cultura di Sortino (Siracusa), “L'Ufficio Europa per i comuni della Valle degli Iblei” e dalle 18 “PNRR, caro-bollette, decarbonizzazione e rinnovabili”, organizzata dalle segreterie della Provincia di Alessandria del PD e di Articolo1 presso il SOMS (Corso Acqui, 158). Sul portale www.agorademocratiche.it tutti gli approfondimenti e i link per seguire le singole agorà.