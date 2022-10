Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Il Pd, invece, sta meglio, e mi fa piacere. Abbiamo scoperto che aver preso al Senato il 19.1% nel 2018 è stata una catastrofe. Aver preso al Senato quest’anno il 19.0%, invece, è stato un risultato non tropo negativo, forse perché oltre al Pd c’erano anche altre liste che nel 2018 non c’erano (lista Leu con D'Alema, Speranza e Bersani; lista popolare con Lorenzin; lista Insieme, ispirata a Romano Prodi). Per il Pd e per i suoi cantori il 19% del 2022 è un risultato migliore del 19.1% del 2018: tutto chiaro, no?". Così Matteo Renzi nella enews.