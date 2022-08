Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "L’obiettivo è cancellare una volta per tutte la legge Fornero e realizzare Quota 41 che la Lega ritiene più equa, sostenibile e utile al Paese”. Per questo, nelle ultime ore Matteo Salvini ha preso atto "del ribadito interessamento dei sindacati alle proposte leghiste" e ha contattato Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Non è una novità, ricordano dallo staff del segretario leghista: il 17 maggio scorso, negli uffici di Salvini in Senato, c’era già stato un "importante confronto" con Giovanna Fracassi (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Domenico Proietti (Uil), Luigi Ulgiati (Ugl). Per Lega erano presenti anche i sottosegretari Tiziana Nisini e Federico Freni e il responsabile del Dipartimento Lavoro Claudio Durigon.