Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Presso la palestra del centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa la nazionale italiana di pesistica olimpica, sotto la guida del Direttore Tecnico Sebastiano Corbu e del suo staff in collaborazione con gli ingegneri e i tecnici dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, ha svolto un test per valutare il profilo neuromuscolare degli atleti in preparazione dei prossimi campionati Mondiali che si svolgeranno a Bogotà, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre. Il test effettuato sulla squadra nazionale ha aperto un primo monitoraggio che permetterà di approfondire nel medio e lungo periodo la rapidità di reclutamento muscolare durante il gesto isometrico della tirata.