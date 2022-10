Pisa, 2 ott. (Adnkronos) - I Vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina, intervenuti nel comune di Ponsacco in Viale Europa, per un incendio di alcuni automezzi per la lavorazione di bitume coinvolte anche le tettoie della rimessa. Inviate sul posto autobotti provenienti dalla sede di Pisa, Cascina Ponsacco e da Empoli. L'intervento è in corso.