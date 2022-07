La digitalizzazione dei processi è essenziale per la crescita intelligente delle piccole e medie imprese italiane, per rendere il business più competitivo e resiliente. In particolare, grazie all’accordo di partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia per il periodo 2021/2027, il nostro Paese destinerà 9,5 miliardi di euro alla produttività e alla digitalizzazione di PMI e industrie.

La misura prevede lo stanziamento di importanti risorse per migliorare la competitività delle imprese, puntando su innovazione, ricerca e sviluppo. Oltre ai fondi europei e nazionali ci sono anche quelli regionali, come il piano da 325 milioni di euro presentato dalla Regione Lombardia finalizzato a promuovere gli investimenti in digitalizzazione, internazionalizzazione e transizione ecologica delle PMI lombarde.

Nel dettaglio, la digitalizzazione è una priorità per le aziende che vogliono ottimizzare i processi aziendali, in grado di offrire notevoli opportunità.

Una risorsa particolarmente utile per favorire questo processo è senza dubbio il CRM (Customer Relationship Management), un software per la gestione dei rapporti con i clienti, sia potenziali che già acquisiti.

Si tratta di una piattaforma digitale che consente alle imprese di amministrare tutte le interazioni che i clienti hanno con il proprio business, con l’obiettivo di semplificare i processi e renderli più efficienti e performanti.

Software CRM: quali opportunità per le PMI

Attraverso risorse all’avanguardia, come le soluzioni crm software in cloud di Teamsystem, è possibile gestire i contatti, controllare l’attività della forza vendita, adottare strategie efficaci per migliorare la produttività e implementare il marketing aziendale in maniera ottimale.

Un CRM inoltre permette di raccogliere una serie di dati essenziali per lo sviluppo delle strategie commerciali, comunicative e pubblicitarie, acquisendo le informazioni da ogni interazione con i clienti.

In questo modo è possibile avere un database centralizzato dove confluiscono tutti i dati relativi ai clienti, comprese le informazioni inerenti i fornitori, i dipendenti e il customer service aziendale.

Per questo motivo, il CRM può essere visto sia come una tecnologia software orientata all’innovazione, sia come una strategia di gestione dei rapporti con i clienti, ma anche come un processo di consolidamento ed efficientamento delle relazioni tra il business i suoi clienti.

Le informazioni possono essere ottenute attraverso i contatti telefonici, gli acquisti nell’e-commerce aziendale, la richiesta di preventivi sul sito web, le email inviate ai clienti e gli interventi del servizio clienti.



Dopodiché, è possibile usufruire di un resoconto completo e dettagliato all’interno del CRM, per capire come migliorare l’esperienza dei clienti e offrire soluzioni personalizzate disegnate sulle specifiche esigenze di ogni persona.

Il valore aggiunto della tecnologia cloud per i CRM

Al giorno d’oggi molte aziende scelgono un CRM in cloud, ovvero un software di gestione dei rapporti con i clienti basato sulla tecnologia cloud. Questa configurazione consente di avere a disposizione una piattaforma più scalabile e sicura, una tecnologia subito pronta all’uso che garantisce un’implementazione immediata ed efficiente con le altre soluzioni software utilizzata dall’azienda.

I software CRM cloud sono perfetti per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese, in quanto vantano un’elevata versatilità, accessibilità e modularità



Alcuni fornitori offrono una piattaforma di base con una serie di funzionalità integrate, tuttavia è spesso possibile personalizzare il CRM in base alle esigenze del business, aggiungendo nuove funzionalità durante lo sviluppo dell’attività attraverso appositi moduli dedicati.

La tecnologia cloud permette alle PMI di accedere a soluzioni che in passato era limitate alle grandi aziende più strutturate, per rendere il business più competitivo e facile da gestire anche per una piccola impresa con pochi dipendenti e un business in fase di sviluppo.

Ciò consente un approccio più resiliente e flessibile nei confronti dell’innovazione e della digitalizzazione dei processi, affinché qualsiasi impresa sia in grado di offrire una customer experience coinvolgente, personalizzata e moderna ai propri clienti a prescindere dalle dimensioni del suo business.