Milano, 16 giu.(Adnkronos) - Si apre il prossimo 20 giugno la possibilità di presentare domande per il nuovo bando a sostegno dell’economia circolare gestito da Unioncamere Lombardia, finanziato e promosso dalle Camere di commercio lombarde e Regione Lombardia. Lo rende noto Unioncamere Lombardia, precisando che complessivamente sono messi a disposizione 4.035.000 euro, 3milioni da Regione Lombardia (1 milione e mezzo ciascuno dalla direzione generale Sviluppo economico della direzione generale Ambiente e Clima) e 1.035.000 dalle Camere di commercio della Lombardia a sostegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde per favorire la transizione delle imprese verso un modello di economia circolare, riqualificando i settori e le filiere lombarde per un riposizionamento competitivo rispetto ai mercati.

Nel rispetto dei principi dell’economia circolare i progetti finanziabili, con contributi fino al 40% dei costi ammissibili, possono riguardare riuso e utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui dei cicli produttivi , attività che riguardano l’intero ciclo di vita del prodotto (Life cycle thinking ed Eco-design) e progetti che diano risposte alle nuove esigenze economiche, energetiche, per clima e biodiversità con prototipazione o sviluppo di nuovi materiali, prodotti e/o componenti. Il contributo massimo assegnabile a ciascun progetto è 100 mila euro per le imprese singole, ma sale fino a 120mila euro per progetti presentati assieme da almeno 3 imprese lombarde per favorire la collaborazione tra aziende.

"La continuità negli strumenti di sostegno alle imprese è altrettanto importante delle risorse messe a disposizione -afferma il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio-. Consente alle aziende di sapere che possono contare su un sistema pubblico attento alle loro esigenze facendo affidamento sul supporto concreto che serve loro. Questo bando infatti segue gli strumenti analoghi degli scorsi anni, per supportare le aziende anche oggi che l’importanza della transizione verde è ormai chiara ed evidente a tutti". La presentazione delle domande deve essere fatta su http://webtelemaco.infocamere.it esclusivamente in modalità telematica con firma digitale dalle ore 10 del 20 giugno 2022 fino alle ore 16 del 19 settembre 2022.