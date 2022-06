Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Slitta a domani l'esame dell'Aula del Senato del secondo decreto legge per l'attuazione del Pnrr. In apertura di seduta, infatti, il presidente della commissione Affari costituzionali, Dario Parrini, a nome anche dei colleghi della Bilancio e della Cultura, ha chiesto di rinviare a domani la discussione del provvedimento, in quanto ancora al vaglio delle commissioni. La seduta è stata quindi tolta e il testo sarà all'ordine del giorno di quella di domani, convocata alle 9.30.