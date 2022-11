Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Il presidente Giorgia Meloni ci ha detto con chiarezza che la cabina di regia si riunirà in modo costante per supportare e monitorare la gestione del Pnrr. Questo vuol dire tornare a coinvolgere i territori, una mancanza del passato -del governo Conte II- poi migliorata con Draghi. Ma se riusciamo a rafforzare questo aspetto, sarà positivo per centrare gli obiettivi del Pnrr. Noi territori siamo stati poco coinvolti finora, un gap da superare: è fine anche nostro raggiungere gli obiettivi del Pnrr" . Lo ha detto lasciando Palazzo Chigi il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Quanto alla messa a terra delle opere, "è stato sollevato il problema dell'aumento dei costi, un problema generalizzato e condiviso dall'intero governo. L'abbinamento fra aumento dei costi, la tempistica per la loro realizzazione e la speculazione in atto è una riflessione che deve essere fatta, anche a livello di Europa e Commissione europea", ha concluso, precisando che, come regioni, ci sarà presto "un bilaterale con il ministro Fitto".