Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione di confronto sull’attuazione del Pnrr tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, e il Presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Alla riunione hanno partecipato gli amministratori delegati di Cdp e Invitalia, Dario Scannapieco e Bernardo Mattarella, il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, il direttore del servizio centrale del PNRR, Carmine Di Nuzzo, la coordinatrice della segreteria tecnica Pnrr istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Chiara Goretti, il Segretario generale dell'Anci, Veronica Nicotra.

Nel corso della riunione è stato esaminato lo stato di avanzamento di alcune linee progettuali di competenza dei Comuni, si è discusso della possibile estensione degli strumenti di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo a disposizione degli enti locali per gestire le procedure di gara, è stato fatto un punto in merito ad alcune questioni tecniche relative all’attuazione delle misure del Piano Nazionale.

La necessità di un confronto permanente con i Comuni - impegnati in uno sforzo attuativo del PNRR decisivo e molto rilevante nei prossimi mesi - era stata evidenziata dal Sottosegretario Garofoli durante il primo evento nazionale Anci 'Missione Italia – PNRR Comuni e Città' di fine giugno ed era stata accolta con particolare favore. Il tavolo si riunirà nuovamente già la settimana prossima, informa Palazzo Chigi.