Roma, 28 set (Adnkronos) - L'evento 'Italian Conservatism. Europe, Freedom, Identity' si terrà venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre all’hotel Quirinale a Roma organizzato da Fondazione Tatarella, Nazione Futura e 'The European Conservative' e sarà il primo grande evento politico-culturale dopo la vittoria del centrodestra, sottolinea la stessa Fondazione Tatarella.

Tra gli sopiti italiani di spicco ci saranno: Il co-presidente dell'ECR Raffaele Fitto, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, l’imprenditore Guido Crosetto, il direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca, il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il presidente del comitato scientifico della Fondazione AN Giampaolo Rossi, la giornalista Maria Giovanna Maglie, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, già Ministro degli Esteri, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, i giornalisti Francesco Borgonovo e Daniele Capezzone e tanti altri.

Tra gli ospiti stranieri l’eurodeputato e vicepresidente di Vox Jorge Buxadé, il direttore politico del Primo ministro ungherese Balázs Orbán, il presidente del Danube Institute e già consigliere di Margaret Thatcher, John O'Sullivan, il Presidente del partito portoghese Chega! André Ventura,; il già leader dei Democratici svedesi, di recente vincitori delle elezioni, Mattias Karlsson; ; Lord Daniel Hannan, già segretario generale dell'Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa.