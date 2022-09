Roma, 23 set (Adnkronos) - Prezzi dei carburanti in Italia ancora in calo oggi. Benzina self service a 1,674 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,669), diesel a 1,778 euro/litro (-6, compagnie 1,781, pompe bianche 1,773): queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti.

Benzina servito a 1,820 euro/litro (-5, compagnie 1,863, pompe bianche 1,732), diesel a 1,921 euro/litro (-6, compagnie 1,964, pompe bianche 1,834). Gpl servito a 0,795 euro/litro (+1, compagnie 0,801, pompe bianche 0,787), metano servito a 3,051 euro/kg (-10, compagnie 3,237, pompe bianche 2,901), Gnl 3,240 euro/kg (-7, compagnie 3,372 euro/kg, pompe bianche 3,144 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,782 euro/litro (servito 2,045), gasolio self service 1,875 euro/litro (servito 2,131), Gpl 0,894 euro/litro, metano 3,730 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg.