Genova, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Voglio ringraziare l’Ordine professionale degli ingegneri con il quale collaboro da anni su vari fronti. Un dialogo continuo che sta portando risultati importanti per il nostro territorio. Un grazie particolare a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo evento nazionale e per aver scelto la Liguria come location, dando valore alla nostra regione. Sono certo che insieme riusciremo ad affrontare nel migliore dei modi le sfide importanti e difficili che ci aspettano”. Così l’assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale della Regione Liguria, Marco Scajola, intervenendo a Genova al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile’.