Roma, 8 lug (Adnkronos) - 'E' il tempo del noi' è lo slogan scelto dal Psi per celebrare il Congresso nazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come unico candidato, con la mozione 'Una grande storia per ripensare il futuro', il segretario del Psi Enzo Maraio.

Il Congresso si terrà dal 15 al 17 luglio a Roma, presso l'auditorium Antonianum (viale Manzoni 1) e vedrà partecipazione di tutti i leader del centrosinistra. Saranno presenti il segretario del Pd Enrico Letta, il segretario di Art1 Mdp Roberto Speranza, il leader di Azione Carlo Calenda, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Benedetto della Vedova, il co portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il presidente di Centro democratico Bruno Tabacci, il segretario dei Repubblicani Corrado Saponaro de Rinaldis, Massimiliano Iervolino dei Radicali italiani ed altri.

L’avvio dei lavori è prevista il giorno 15 luglio alle ore 15, con l’apertura del segretario Enzo Maraio. A seguire gli interventi dei leader del Centrosinistra. I lavori del Congresso si chiuderanno domenica 17 luglio alle ore 14 circa. All’assise socialista parteciperanno anche sindacati, associazioni, intellettuali.