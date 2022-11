Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, la Federazione internazionale condividerà le più moderne intuizioni, parametri e dati sulle prestazioni nella storia del torneo con il pubblico televisivo e online di tutto il mondo, insieme alle squadre partecipanti e ai loro giocatori. Sviluppato dal team Fifa High Performance e guidato dal capo dello sviluppo calcistico globale della Fifa Arsène Wenger, il servizio avanzato di intelligence calcistica offrirà nuove ed entusiasmanti parametri per arricchire la copertura e l'analisi di ogni partita della Coppa del Mondo 2022.

Ogni partita avrà il proprio set unico di immagini di intelligenza calcistica migliorata in-match e post-partita presentate come realtà aumentata e grafica tradizionale. Queste nuove statistiche suddividono ogni area del gioco nei minimi dettagli e forniscono definizioni operative e molteplici esempi video per definire chiaramente ogni azione. Ciò consentirà un'analisi non solo di ciò che accade sulla palla, ma anche dei movimenti e delle interazioni intorno e fuori dalla palla per squadre e giocatori quando sono sia in fase di possesso che di fuori. Utilizzando questi dati, la Fifa sarà in grado di condurre analisi longitudinali post-partita per capire come il gioco si sta evolvendo nel tempo, nonché analisi dello sviluppo per comprendere meglio ciò che serve per progredire dal livello junior a quello senior sia nelle partite maschili che in quelle femminili.