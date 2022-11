Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, la Federazione internazionale condividerà le più moderne intuizioni, parametri e dati sulle prestazioni nella storia del torneo con il pubblico televisivo e online di tutto il mondo, insieme alle squadre partecipanti e ai loro giocatori. Sviluppato dal team Fifa High Performance e guidato dal capo dello sviluppo calcistico globale della Fifa Arsène Wenger, il servizio avanzato di intelligence calcistica offrirà nuove ed entusiasmanti parametri per arricchire la copertura e l'analisi di ogni partita della Coppa del Mondo 2022.

Ogni partita avrà il proprio set unico di immagini di intelligenza calcistica migliorata in-match e post-partita presentate come realtà aumentata e grafica tradizionale. Queste nuove statistiche suddividono ogni area del gioco nei minimi dettagli e forniscono definizioni operative e molteplici esempi video per definire chiaramente ogni azione. Ciò consentirà un'analisi non solo di ciò che accade sulla palla, ma anche dei movimenti e delle interazioni intorno e fuori dalla palla per squadre e giocatori quando sono sia in fase di possesso che di fuori. Utilizzando questi dati, la Fifa sarà in grado di condurre analisi longitudinali post-partita per capire come il gioco si sta evolvendo nel tempo, nonché analisi dello sviluppo per comprendere meglio ciò che serve per progredire dal livello junior a quello senior sia nelle partite maschili che in quelle femminili.

"Vorremmo condividere la nostra visione di utilizzare l'analisi dei dati calcistici combinata con l'interpretazione tecnica degli esperti per creare una nuova intelligenza calcistica, consentendo a tutti di comprendere meglio il gioco", afferma Wenger. "Una maggiore intelligenza calcistica sarà il nostro modello per il modo in cui analizzeremo il calcio in futuro. Quando scopriamo nuove intuizioni, vogliamo condividerle con il mondo del calcio. Con il nostro online Centro di formazione Fifa, abbiamo un veicolo fantastico per farlo. Il mio team continuerà a fornire nuovi e approfonditi contenuti di analisi calcistica per aiutare a condividere nuove conoscenze del gioco combinate con dati sulle prestazioni, esempi video e spiegazioni tecniche".

Il team Fifa High Performance comprende analisti calcistici, data scientist e data engineer e ha sviluppato una tecnologia innovativa per fornire parametri e approfondimenti innovativi. Alla Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 verranno introdotti 11 nuovi parametri: Controllo del possesso palla; Tempo di recupero della palla; Interruzioni di linea; Altezza della linea difensiva e lunghezza della squadra; Ultimo terzo di campo; Turnover forzato; Pressione sulla palla; Obiettivi attesi; Forma della squadra; Ricezioni dietro il centrocampo e le linee difensive; Fasi di gioco.