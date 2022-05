Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 3 ore fa Quirinale: Mattarella arrivato in Portogallo, domani summit Cotec a Braga Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in serata all’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, accolto con gli onori militari. Domani il Capo dello Stato parteciperà al 15esimo simposio Cotec sul tema 'La cultura incontra l'innovazione', in programma al Theatro Circo di Braga.

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.