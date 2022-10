Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in Olanda dall’8 all’11 novembre prossimi per una visita di Stato su invito del Re Willem-Alexander e della Regina Máxima. Nel corso della visita il Capo dello Stato incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina e nella tappa all’Aja sarà ricevuto dai presidenti dei due rami del Parlamento olandese e avrà un colloquio con il Primo ministro.

In occasione dei trent’anni del Trattato sull’Unione europea, Mattarella terrà a Maastricht una prolusione all’House of Government sulle prospettive dell’Europa.