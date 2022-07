Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Beppe Grillo torna a difendere il reddito di cittadinanza. Il garante M5S posta sui suoi profili social una foto di Nunzia Catalfo - ex ministro tra i promotori della misura - in versione ricercata da vecchio west e commenta: “Ha cercato di migliorare la vita di milioni di persone cadute in povertà. Ora l’ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, è tra le 10 persone più ricercate del mondo. Se avvistata avvicinarsi con cautela, può compiere opere di bene alla collettività”.