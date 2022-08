Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il Real Madrid vince la Supercoppa europea. Gli spagnoli a Helsinki battono 2-0 l'Eintracht di Francoforte. Per le merengues, un gol per tempo: Alaba al 37' e Benzema al 65'. Carlo Ancelotti si conferma mister Europa, con 9 titoli è l'allenatore che ha vinto più competizioni Uefa per club.