Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Al momento di rincasare ha sorpreso dentro il suo appartamento uno sconosciuto ma è riuscita a chiamare le forze dell'ordine che sono riuscite a fermare e identificare un 36 enne risultato poi pregiudicato e con precedenti per reati contro il patrimonio. E' successo venerdì scorso in mattinata a una signora di 69 anni in via Papa Giovanni XXIII. Dopo i necessari accertamenti, il 36enne veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto in abitazione.