Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il centrodestra avrà un unico candidato alle regionali in Lombardia, nel Lazio, in Friuli, in Molise''. Matteo Salvini lo assicura parlando a Porta a Porta. Dalle parti del centrosinistra, al contrario, al momento sono più le incertezze che le assicurazioni. Proprio a partire dalla coalizione. Alleanza larga 'modello Lazio' o no? I nomi per il centrosinistra ballano tra Daniele Leodori, Alessio D'Amato che nei giorni scorsi è tornato a parlare di primarie, Enrico Gasbarra. Nelle more circola anche la possibilità di candidati civici e tra questi il nome più gettonato sarebbe quello di Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, ma chi ci ha parlato riferisce che non sarebbe disponibile. Ma il tempo comincia a stringere. A breve verranno infatti formalizzate le dimissioni di Nicola Zingaretti.