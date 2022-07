Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - Un brevetto italiano per la mobilità sostenibile, applicabile sin da subito per la conversione del parco circolante degli scooter a combustione fossile, in elettrico. Nasce con queste premesse Talet-e, una start-up 100% italiana di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione e produzione che ha completato il suo 'seed round' di finanziamenti nel mese di aprile. Partendo da un approccio di economia circolare, l’azienda punta a velocizzare la transizione all’elettrico promuovendo così una mobilità urbana molto smart, più efficiente, ecologica e sostenibile.

La tecnologia di Talet-e, infatti, non genera rifiuti ma crea nuova utilità: sarà possibile continuare a viaggiare con il proprio scooter ma in modo più green ed economico. Una vera e propria chiave di volta per muoversi liberamente in città, senza preoccuparsi di ztl o blocco veicoli. Ma non solo: la proposta di conversione sarà rivolta anche alle amministrazioni, offrendo soluzioni a zero-emissioni che puntano a risolvere i grandi problemi della mobilità urbana e locale, come ingorghi o inquinamento, con soluzioni economiche, smart e flessibili, a portata del cittadino. Sul versante tecnologico, Talet-e si avvale di un partner di eccellenza come la Newtron Group, azienda leader in sistemi di qualificazione elettrica.

L’azienda offre 4 proposte di servizio, 2 per clienti privati e 2 per aziende, enti e istituzioni, per dare una risposta precisa e competitiva alla conversione elettrica: Talet-e conversion, la soluzione retrofit pratica, economica e sostenibile per trasformare uno scooter termico in elettrico grazie all’acquisto on line e a una rete di installatori ufficiali su tutto il territorio; Talet-e collection, la collezione di scooter elettrici trasformati e ricondizionati direttamente da Talet-e; Talet-e way, la piattaforma elettrica Talet-e messa totalmente a disposizione di aziende produttrici di scooter che desiderano ampliare la propria produzione con la realizzazione di una nuova linea green e Talet-e services, la soluzione rapida ed economica per convertire grandi flotte aziendali all’elettrico. Una scelta strategica e responsabile che assicura risparmi di gestione e massima attenzione all’ambiente.

In attesa da oggi è on-line il sito internet di Talet-e, che non sarà un semplice portale informativo, quanto piuttosto il primo vero centro nevralgico dell’azienda. Tramite sito chiunque, privati, investitori, enti o aziende, operatori economici interessati a collaborare, potranno chiedere informazioni sulla Start-up, il Brand, la tecnologia, i prodotti e i servizi. Dal 2023, invece, verrà aperto il primo Flagship Store a Roma, in contemporanea con il lancio sul mercato della piattaforma elettrica universale.