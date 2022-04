Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 2 ore fa Riforme: su pdl Roma Capitale circa 40 emendamenti in commissione Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma 28 apr. (Adnkronos) - “Sono circa 40 gli emendamenti presentati in commissione alla proposta di legge costituzionale che attribuisce nuovi poteri legislativi a Roma Capitale. Il provvedimento è atteso in aula lunedì 23 maggio e la commissione lavorerà con lo stesso clima costruttivo che ha fin qui animato i lavori del comitato ristretto e l’adozione del testo base. Roma deve poter competere con le altre capitali europee e tutte le forze politiche avvertono la responsabilità di raggiungere l’obiettivo entro la fine della legislatura”. Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

