Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Continuano i ritiri dei prodotti per il rischio di presenza di listeria. Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone, ora arriva il richiamo delle confezioni di '6 pancakes al cioccolato' a marchio Bernard Jarnoux Crepier, lotto di produzione 256, per 'non conformità microbiologica: possibile presenza di Listeria monocytogenes'", riporta il richiamo da parte dell'azienda produttrice, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si raccomanda dunque "ai clienti che hanno acquistato il prodotto/lotto indicato di non consumarlo e riportalo nel punto vendita per rimborso o sostituzione".