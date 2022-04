Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 24 aprile 12:10 Roma: Comune, ripristinato il monumento a Walter Rossi, dopo il danno subito nel 2021 Tempo stimato di lettura: 3 minuti di AdnKronos



Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - È stato presentato al pubblico questa mattina dall’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, dopo un intervento di ripristino e valorizzazione artistica, il monumento a Walter Rossi, che nel marzo 2021 aveva subito il distacco di una porzione consistente dell’opera scultorea. L’intervento, curato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è stato eseguito dallo scultore Giuseppe Rogolino, autore dell’opera, il quale nel rispetto delle caratteristiche formali del monumento, ha apportato alcune modifiche, già previste nell’idea originaria.

Il monumento fu collocato il 30 settembre 1980 nel giardino dell’allora piazza Igea, ora intitolata a Walter Rossi, nel terzo anniversario dell’assassinio del giovane studente, ucciso con un colpo di pistola mentre distribuiva volantini di denuncia dopo il ferimento avvenuto la sera precedente della giovane Elena Pacinelli.

L’opera, il cui nome è “Contro ogni violenza”, è ricavata da un unico blocco di peperino del volume di 5 m³, ha una forma ovoidale e al centro ha uno squarcio. Dalla superficie della pietra fuoriescono otto mani bronzee a grandezza naturale; secondo l’artista rappresenta la regressione dell’umanità verso una violenza primordiale. Le mani, aperte e tese, simboleggiano il bisogno di pace espresso dagli ideali giovanili che si contrappongono e lottano contro la violenza e la brutalità, raffigurate dalla testa di scimmia.

I lavori si sono resi necessari dopo che, nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2021, una consistente porzione della scultura, a causa di un cedimento strutturale, si distaccò completamente e cadde sul prato e sul marciapiede.

Nel corso degli anni l’opera è stata più volte danneggiata, subendo a più riprese il furto degli elementi metallici, ogni volta reintegrati dalla Sovrintendenza Capitolina, che ha eseguito nel corso del tempo numerosi interventi di manutenzione al monumento, preso in carico da Roma Capitale nel 2004.

