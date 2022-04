Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 23 aprile 21:20 Roma, drone cade su Palazzo Venezia: denunciato turista Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Ha azionato un drone a piazza Venezia, nel centro di Roma, ma poi ha perso il controllo del velivolo che è caduto sul tetto di Palazzo Venezia. Il drone è stato recuperato dal personale addetto alla sicurezza dello storico palazzo che lo ha poi consegnato ai Carabinieri intervenuti sul posto.

I militari dell'Arma hanno poi identificato l’uomo, un cittadino argentino di 39 anni, che è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone è stato sequestrato.

