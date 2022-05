Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Incendio nella notte in un’abitazione fatiscente in via Amarilli a Roma, zona Tor Sapienza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Tor Sapienza che hanno tratto in salvo un uomo di 51 anni, trasportato poi all’ospedale Sandro Pertini per accertamenti.