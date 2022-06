Roma, 18 giu. (Adnkronos) - E' un capoverdiano di 25 anni e non ha precedenti il ferito con un colpo di pistola alla gamba ieri sera intorno alle 23.30 davanti a una discoteca in via Monte Testaccio a Roma. Da una prima ricostruzione dopo gli spari sarebbero stati visti allontanarsi dal luogo del ferimento due uomini a bordo di uno scooter. Sul caso indaga la polizia.